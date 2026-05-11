Staffel 1Folge 3vom 11.05.2026
Willst du meine Freundin sein?Jetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 3: Willst du meine Freundin sein?
44 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 16
Calum begegnet seinen beiden Ex-Freundinnen Marissa und Victoria. Letztere ist gerade neu angekommen. Marissa ist nicht gerade begeistert. Joey stellt Lorena eine wichtige Frage. Währenddessen gerät Ashley in die Friendzone.
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Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2-3: MTV & © Season 1, Season 3, Season 3: MTV Germany