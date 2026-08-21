Staffel 1Folge 6vom 21.08.2026
Ein neuer Promi an BordJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 6: Ein neuer Promi an Bord
44 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 16
Bei einer Bootparty entsteht ein schlimmer Streit. Dabei muss nun entschieden werden, ob Italy oder Victoria gehen müssen. Zudem gesteht sich Georgia ein, dass er einen Fehler gemacht hat und für seine Taten gerade stehen muss.
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Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3, Season 3: MTV Germany & © Season 2-3: MTV