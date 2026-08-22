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Celebrity Ex on the Beach

MTV liveStaffel 1Folge 7vom 22.08.2026
Die Queen ist da

Die Queen ist daJetzt kostenlos streamen

Celebrity Ex on the Beach

Folge 7: Die Queen ist da

44 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 16

Bei einer besonderen Boot-Party erscheint ein Promi. Tiffany Pollard, eine Reality-Queen, wird in Augenschein genommen. Sie plaudert unerwünscht die Gefühle von David für Lateysha aus und sorgt damit für einen mächtigen Streit.

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