Staffel 1Folge 8vom 25.08.2026
Kampf der DivenJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 8: Kampf der Diven
43 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Lorena wird nicht mehr von Italien verzaubert, sondern von Joey. Er rappt für sie romantische Zeilen. Lateysha wird eifersüchtig, als Marissa anfängt, mit David zu flirten. Victoria ist zwischen Michael und einem Neuankömmling hin- und hergerissen.
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Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3: MTV Germany & © Season 2-3: MTV