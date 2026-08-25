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Celebrity Ex on the Beach

MTV liveStaffel 1Folge 8vom 25.08.2026
Kampf der Diven

Kampf der DivenJetzt kostenlos streamen

Celebrity Ex on the Beach

Folge 8: Kampf der Diven

43 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Lorena wird nicht mehr von Italien verzaubert, sondern von Joey. Er rappt für sie romantische Zeilen. Lateysha wird eifersüchtig, als Marissa anfängt, mit David zu flirten. Victoria ist zwischen Michael und einem Neuankömmling hin- und hergerissen.

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