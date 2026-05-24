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Celebrity Ex on the Beach

MTV liveStaffel 2Folge 1vom 24.05.2026
Celeb-Überraschungen

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Celebrity Ex on the Beach

Folge 1: Celeb-Überraschungen

45 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 16

Acht heiße, liebeshungrige Celebs treffen sich in ihrer neuen Villa. Kori sieht ein vertrautes Gesicht, während Mike mit seinem Celeb-Schwarm auf ein Date geht. Doch bevor der erste Ex alte Emotionen anspült, gibt es noch eine Überraschung!

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