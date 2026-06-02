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Celebrity Ex on the Beach

MTV liveStaffel 2Folge 10vom 02.06.2026
Das Sahnehäubchen

Das SahnehäubchenJetzt kostenlos streamen

Celebrity Ex on the Beach

Folge 10: Das Sahnehäubchen

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 16

Anya steht auf Kori, aber Kori ist vielleicht nicht über Sofie hinweg. Eine brandneue Berühmtheit reizt jemanden, die alten Hasen in der Villa müssen eine schwierige Entscheidung treffen. Zudem steht noch die Gay Pride an.

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