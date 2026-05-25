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Celebrity Ex on the Beach

MTV liveStaffel 2Folge 2vom 25.05.2026
Dreiecksbeziehung

DreiecksbeziehungJetzt kostenlos streamen

Celebrity Ex on the Beach

Folge 2: Dreiecksbeziehung

44 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 16

Kaz und ihr Ex Theo versöhnen sich, aber für wie lange? Kori und Sofie kommen sich näher, doch KC hat es auch auf ihn abgesehen. Nathan wird von einer Enthüllung auf die Palme gebracht!

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