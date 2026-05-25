Staffel 2Folge 2vom 25.05.2026
DreiecksbeziehungJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 2: Dreiecksbeziehung
44 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 16
Kaz und ihr Ex Theo versöhnen sich, aber für wie lange? Kori und Sofie kommen sich näher, doch KC hat es auch auf ihn abgesehen. Nathan wird von einer Enthüllung auf die Palme gebracht!
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Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2, Season 2-3: MTV & © Season 1-3, Season 3: MTV Germany