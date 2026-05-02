Staffel 3Folge 10vom 02.05.2026
FeuerzeremonieJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 10: Feuerzeremonie
44 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 16
Die Villa wird von einer schockierenden Eliminierung erschüttert und Paige muss sich entscheiden.
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Celebrity Ex on the Beach
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2-3: MTV & © Season 3, Season 3: MTV Germany