Staffel 3Folge 7vom 29.04.2026
Der einzige Weg ist Ex.Jetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 7: Der einzige Weg ist Ex.
43 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Zwei Ex werden eliminiert, was James verheerend trifft; Yaz und Lockie versuchen ein letztes Mal, ihre Differenzen beizulegen; ein neuer Promi-Ex sorgt für Aufregung und die Villa verabschiedet sich von einem Urgestein.
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Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: MTV & © Season 3: MTV Germany