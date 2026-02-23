Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Lockdown-Probleme

sixxStaffel 3Folge 10vom 01.03.2026
Lockdown-Probleme

Lockdown-ProblemeJetzt kostenlos streamen

Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Folge 10: Lockdown-Probleme

43 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Die beiden Chihuahua-Mischlinge Kahlo und Joplin haben sich so sehr an den Corona-Lockdown gewöhnt, dass sie mit der neuen Freiheit große Probleme haben. Vor allem Joplin kommt mit anderen Menschen und Hunden nicht zurecht. Beim Gassi gehen will sich die Kleine ständig losreißen und bellt durchgehend. Die Besitzerinnen sind überfordert und wenden sich an Cesar Millan. Welche Methoden wendet der Profi an, um Joplin zu helfen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
sixx
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Alle 2 Staffeln und Folgen