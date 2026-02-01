Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
Folge 4: Kampf um die Angst
43 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 6
Durch einen tragischen Unfall verliert Beagle-Mischling Braxton seinen Bruder. Dieser wurde von einem anderen Hund tödlich verwundet. Seit dem Vorfall ist Braxton nicht mehr derselbe: Er verhält sich anderen Hunden gegenüber extrem aggressiv und lässt sich nur schwer besänftigen. Seine Besitzerin Siera ist mit der Situation überfordert und fürchtet, dass er jemanden in seiner Wut verletzen könnte. Der Profi Cesar Millan ist bereit, Siera und ihrem Liebling zu helfen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH