sixxStaffel 3Folge 4vom 15.02.2026
Folge 4: Kampf um die Angst

43 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 6

Durch einen tragischen Unfall verliert Beagle-Mischling Braxton seinen Bruder. Dieser wurde von einem anderen Hund tödlich verwundet. Seit dem Vorfall ist Braxton nicht mehr derselbe: Er verhält sich anderen Hunden gegenüber extrem aggressiv und lässt sich nur schwer besänftigen. Seine Besitzerin Siera ist mit der Situation überfordert und fürchtet, dass er jemanden in seiner Wut verletzen könnte. Der Profi Cesar Millan ist bereit, Siera und ihrem Liebling zu helfen.

sixx
