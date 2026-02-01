Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Gefährliches Spiel

sixx Staffel 3 Folge 7 vom 22.02.2026
Gefährliches Spiel

Folge 7: Gefährliches Spiel

43 Min. Folge vom 22.02.2026 Ab 6

Brandon und sein 13-jähriger Sohn Jackson haben zwei Deutsche Schäferhunde. Während Dodger ein ruhiges Tier ist, verhält sich Kobe aggressiv und angriffslustig gegenüber anderen Hunden und Menschen. Zudem ist es bereits vorgekommen, dass Kobe den 13-Jährigen beim Spielen verletzt hat. Als Cesar das mitbekommt, eilt er sofort zu der Familie, um dem Tier das schlechte Benehmen abzugewöhnen.

