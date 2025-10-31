Chainsaw Man
Folge 10: Noch lädierter
25 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16
Nach dem verheerenden Kampf gegen Samurai Sword wacht Aki im Krankenhaus auf. Zahlreiche seiner Kollegen haben die Schlacht nicht überlebt, darunter auch seine Partnerin Himeno. Makima stellt Denji und Power währenddessen ihren neuen Ausbilder Kishibe vor.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chainsaw Man
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN