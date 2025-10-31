Chainsaw Man
Folge 11: Die Operation beginnt
23 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16
Aki geht einen Pakt mit dem Zukunftsteufel ein, um für die anstehenden Schlachten bestmöglich gerüstet zu sein. Denji und Power absolvieren derweil ihr Training mit Kishibe, der erklärt, dass sie nun bereit für einen echten Kampf sind. Die Teufelsjäger wollen sich an Himenos Mördern rächen und planen, Samurai Sword und das Schlangenmädchen zu jagen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chainsaw Man
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN