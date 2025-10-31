Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chainsaw Man

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 12vom 31.10.2025
23 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16

Aki gelingt es, den Geisterteufel zu besiegen und das Schlangenmädchen festzunehmen. Denji und Power suchen derweil nach Samurai Sword und treffen auf eine Gruppe von Zombies. Während sich Power durch die Untoten kämpft, setzt Denji seine Mission fort und trifft schließlich erneut auf den mächtigen Feind ...

ProSieben MAXX
