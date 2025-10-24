Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chainsaw Man

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 24.10.2025
Folge 8: Pistolenschüsse

23 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 16

Nach einer ausgelassenen Feier landen Himeno und Denji sturzbetrunken bei ihr zu Hause. Sie versucht, den unbeholfenen Teenager zu verführen, doch Denji hat nur Makima im Kopf. Diese befindet sich derweil auf dem Weg nach Kyoto, um die Führungsriege der Teufelsjäger zu treffen.

