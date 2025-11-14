Challenge für LICHT INS DUNKELJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Challenge für LICHT INS DUNKEL
15 Min.Folge vom 14.11.2025
Nico Langmann und Flo Rudig berichten vom Start der 12-stündigen Licht ins Dunkel Challenge. Verschiedene Teams treten an, um beim Rudern, Laufen, Radfahren oder Handbiken möglichst viele Punkte zu sammeln, um so einen hohen Spendenbetrag für LICHT INS DUNKEL zu erzielen. Mit dabei sind unter anderem Conny Kreuter, Tricky Niki, Kristina Sprenger, Lilian Klebow und Fadi Merza.
