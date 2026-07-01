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Von Pferden und Vätern

ProSieben FUNStaffel 2Folge 11vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 11: Von Pferden und Vätern

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Meg ist die Tochter des Bürgermeisters, ein Mädchen mit einem sehr eigenwilligen Kopf: Als im Central Park die Kutscher demonstrieren, unterbricht sie deren Aktion - um auf die Rechte von Tieren aufmerksam zu machen ... Außerdem versuchen die Freunde, Paul wieder mit seiner Ex-Freundin Claudia zusammenzubringen. Das scheint nicht recht zu gelingen, denn Paul denkt mehr an seine neue Brieffreundin.

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