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Chaos City

Double mit Bart

ProSieben FUNStaffel 2Folge 12vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 12: Double mit Bart

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Während der Weihnachtszeit lädt der Bürgermeister von New York den kleinen Justin zu seiner täglichen Pressekonferenz ein. Während des Gesprächs erzählt Winston unvorsichtigerweise, dass es gar keinen Weihnachtsmann gibt: An diese Tatsache müssten sich die Kinder seiner Meinung nach gewöhnen. Justin beginnt, ob dieser grausamen Wahrheit zu weinen. Nun liegt es an Mike, den Fehler auszubügeln und die Kids wieder an Santa Claus glauben zu lassen.

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