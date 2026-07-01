Große und kleine SorgenJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 14: Große und kleine Sorgen
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Bei einem Wettrennen im Büro sind zwei Stühle demoliert worden. Ersatz beim zuständigen Angestellten zu bekommen, erweist sich jedoch als äußerst schwer ... Mikes Chef, der Bürgermeister, hat ein ganz anderes Problem: Er soll ein zweites Buch schreiben - sein erstes Werk wurde jedoch von einem Ghostwriter verfasst! Mikes Einfallsreichtum ist wieder einmal gefragt. Er selbst hingegen hat mit einem wirklichen Problem zu kämpfen. Ein Besuch beim Arzt gibt Grund zur Besorgnis ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.