Chaos City
Folge 17: Geständnisse
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike ist sehr erfreut, als sich seine alte Flamme Laurie wieder bei ihm meldet. Paul bereitet sich inzwischen gewissenhaft darauf vor, Claudia einen Heiratsantrag zu machen - als Laurie den Verlobungsring entdeckt, glaubt sie, dass Mike sie heiraten will. Ihre Antwort haut ihn um ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.