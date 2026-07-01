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Geständnisse

ProSieben FUNStaffel 2Folge 17vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 17: Geständnisse

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike ist sehr erfreut, als sich seine alte Flamme Laurie wieder bei ihm meldet. Paul bereitet sich inzwischen gewissenhaft darauf vor, Claudia einen Heiratsantrag zu machen - als Laurie den Verlobungsring entdeckt, glaubt sie, dass Mike sie heiraten will. Ihre Antwort haut ihn um ...

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