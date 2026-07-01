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Besuch vom Papst

ProSieben FUNStaffel 2Folge 20vom 01.07.2026
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Folge 20: Besuch vom Papst

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Der Papst persönlich hat die Stadt mit seinem Besuch beehrt. Nachdem das Oberhaupt der katholischen Kirche auch im Rathaus zu Gast war, verspürt Mikes Chef, der Bürgermeister, plötzlich den Wunsch, eine ebenso außergewöhnliche Wirkung auf seine Wähler zu haben. Mike, der inzwischen ein religiöses Erlebnis hatte, weiß nicht, wie er das schaffen soll. Währenddessen fädelt Gordon eine Begegnung zwischen Nikki und seinem besten Freund ein, die nicht unproblematisch verläuft.

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