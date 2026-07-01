Die Nacht vor der HochzeitJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 21: Die Nacht vor der Hochzeit
21 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Pauls Kollegen organisieren getrennte Polterabende für ihn und seine Braut Claudia. Als bei Claudias Fest ein Priester auftaucht, glaubt Nikki, dass es sich um den bestellten Stripper handelt und dreht die Musik lauter ... Auch auf Pauls Polterabend läuft etwas schief: Während des Festes soll ein Kunstwerk feierlich enthüllt werden. Weil es sich dabei um eine überdimensionale Hand handelt, die den Mittelfinger zeigt, kommt keine rechte Stimmung auf.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.