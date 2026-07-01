Chaos City
Folge 3: Mit Volldampf voraus
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mikes neue Freundin Laurie erklärt ihm, dass sie sich vorerst noch nicht allzu fest binden will. Das hält Mike für keine schlechte Idee - zunächst. Aber dann ändert sich seine Einstellung plötzlich. Janelle bittet derweil um eine Lohnerhöhung und das hat überraschende Folgen. Währenddessen wollen Stuart und Gordon herausfinden, was James' neues Hobby ist.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures International Ltd.