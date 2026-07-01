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Chaos City

Mit Volldampf voraus

ProSieben FUNStaffel 2Folge 3vom 01.07.2026
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Folge 3: Mit Volldampf voraus

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mikes neue Freundin Laurie erklärt ihm, dass sie sich vorerst noch nicht allzu fest binden will. Das hält Mike für keine schlechte Idee - zunächst. Aber dann ändert sich seine Einstellung plötzlich. Janelle bittet derweil um eine Lohnerhöhung und das hat überraschende Folgen. Währenddessen wollen Stuart und Gordon herausfinden, was James' neues Hobby ist.

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