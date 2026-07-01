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Das Großmaul

ProSieben FUNStaffel 2Folge 6vom 01.07.2026
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Folge 6: Das Großmaul

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike muss ein neues Problem meistern: Während einer Werbeveranstaltung für seine Autobiografie hat der Bürgermeister erkannt, dass er nicht so populär ist wie ein bekannter Radiomoderator. Zu Mikes Leidwesen stimmt der Bürgermeister einer Scheinwahl gegen den Moderator zu, um so die Herzen und Stimmen der New Yorker für sich zu gewinnen. Inzwischen versuchen die Frauen im Büro, die Aufmerksamkeit des gut gebauten Wasserlieferanten für sich zu gewinnen.

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