Chaos City
Folge 8: TV total!
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike trifft sich mit der attraktiven Lisa, einer Autorin der Seifenoper "All My Children". Dabei stellt er überrascht fest, dass Lisas privates Liebesleben in der populären Serie aufgegriffen wird. Als in der Show schließlich Neuzugang Mick Flannery einsteigt, muss er mitansehen, wie seine persönlichen Schlafzimmergeheimnisse weitererzählt werden.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.