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Chaos City

Falsche Vaterfreuden

ProSieben FUNStaffel 3Folge 21vom 01.07.2026
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Folge 21: Falsche Vaterfreuden

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Paul muss mit einer unangenehmen Wahrheit fertig werden: Er erfährt, dass seine Spermien zu träge und somit für eine Zeugung untauglich sind. Deshalb bittet er Mike, für ihn und Claudia als Samenspender zu fungieren. Als der einwilligt, ist seine Freundin Nikki ziemlich schockiert. In der Nacht mit Claudia erwartet Samenspender Mike eine große Überraschung ...

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