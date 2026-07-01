Chaos City
Folge 22: Ein flotter Vierer
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Gordon und Stuart haben sich ein lächerliches Spiel ausgedacht, um dem jeweils anderen eins auszuwischen: Sie freunden sich mit dem jeweiligen Ex-Partner an. Doch der Schuss geht nach hinten los, als sich die Ex-Partner - Bennett und Deirdre - ernsthaft für ihre neuen Freunde interessieren. Inzwischen drängt Nikki Mike, ihre Beziehung endlich in der Öffentlichkeit bekannt zu geben ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.