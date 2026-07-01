Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Ein flotter Vierer

ProSieben FUNStaffel 3Folge 22vom 01.07.2026
Joyn+
Ein flotter Vierer

Ein flotter ViererJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 22: Ein flotter Vierer

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Gordon und Stuart haben sich ein lächerliches Spiel ausgedacht, um dem jeweils anderen eins auszuwischen: Sie freunden sich mit dem jeweiligen Ex-Partner an. Doch der Schuss geht nach hinten los, als sich die Ex-Partner - Bennett und Deirdre - ernsthaft für ihre neuen Freunde interessieren. Inzwischen drängt Nikki Mike, ihre Beziehung endlich in der Öffentlichkeit bekannt zu geben ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen