Chaos City
Folge 1: Fänger in der Bronx
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Mike sitzt in der Klemme: Gerade in der Nacht der Versöhnung mit Nikki befindet sich Heidi in seinem Bett. Er versucht krampfhaft, sich daran zu erinnern, ob zwischen ihnen etwas passiert ist. Dass Heidi kurz darauf Kontakt mit Nikki aufnimmt, macht die Sache nicht einfacher. Außerdem muss er für den Bürgermeister einen Wahlkampfmanager einstellen. Mike entscheidet sich für Caitlin Moore - und erlebt eine Überraschung.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.