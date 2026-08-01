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Chaos City

Fänger in der Bronx

ProSieben FUNStaffel 4Folge 1vom 01.08.2026
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Folge 1: Fänger in der Bronx

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Mike sitzt in der Klemme: Gerade in der Nacht der Versöhnung mit Nikki befindet sich Heidi in seinem Bett. Er versucht krampfhaft, sich daran zu erinnern, ob zwischen ihnen etwas passiert ist. Dass Heidi kurz darauf Kontakt mit Nikki aufnimmt, macht die Sache nicht einfacher. Außerdem muss er für den Bürgermeister einen Wahlkampfmanager einstellen. Mike entscheidet sich für Caitlin Moore - und erlebt eine Überraschung.

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