Chaos City
Folge 10: Zweite Wahl
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Mit dem Gewinn aus einer Gameshow eröffnet Paul ein Lokal. Für den spektakulären Eröffnungsabend versucht er, den Bürgermeister als Ehrengast zu bekommen, doch Winston steht mitten im Wahlkampf und hat andere Verpflichtungen zu erfüllen. Aus diesem Grund muss sich auch Mike als Vertreter des Bürgermeisters mit dem Streik der Portiers beschäftigen. Die wollen aber nur mit Winston verhandeln: Sie halten Mike für einen Volontär - und das kratzt an dessen Selbstbild.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.