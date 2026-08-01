Chaos City
Folge 12: Party-Mix
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Mike lädt Caitlin, seine Konkurrentin im Büro des Bürgermeisters, zu seiner Weihnachtsfeier ein. Sie sagt zu, und nun nimmt Mike an, dass ihr ein romantischer Abend mit ihm allein vorschwebt. Daraufhin sagt er die eigentliche Party ab, um mit Caitlin ungestört zu sein. Pech für Mike, dass er sich geirrt hat - und Caitlin in Begleitung erscheint ... Indessen findet James einen Zusatzjob als Berater bei einer Suizid-Hotline.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.