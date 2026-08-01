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Chaos City

Die Ersatzfrau

ProSieben FUNStaffel 4Folge 13vom 01.08.2026
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Folge 13: Die Ersatzfrau

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Während Caitlin den Bürgermeister zu einem Cocktailempfang begleitet, lernt Mike die attraktive Catherine kennen. Wenig später stellt sich heraus, dass Catherine Caitlins Schwester ist. Während eines gemeinsamen Abendessens erkennt Catherine schnell, dass Mike nach ihrer Schwester verrückt ist ... Indessen bietet sich Stuart einem Kunstkurs als Model an, um sich auf diese Weise an weiblichen Nacktmodellen zu erfreuen. Pech, dass er mit einem anderen Mann Modell stehen soll.

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