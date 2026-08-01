Chaos City
Folge 13: Die Ersatzfrau
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Während Caitlin den Bürgermeister zu einem Cocktailempfang begleitet, lernt Mike die attraktive Catherine kennen. Wenig später stellt sich heraus, dass Catherine Caitlins Schwester ist. Während eines gemeinsamen Abendessens erkennt Catherine schnell, dass Mike nach ihrer Schwester verrückt ist ... Indessen bietet sich Stuart einem Kunstkurs als Model an, um sich auf diese Weise an weiblichen Nacktmodellen zu erfreuen. Pech, dass er mit einem anderen Mann Modell stehen soll.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.