Der Jammer mit der KlammerJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 14: Der Jammer mit der Klammer
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Um das Image des Bürgermeisters zu verbessern, organisiert Mike einen Spendenwettbewerb für ein Projekt, das unterprivilegierten Kindern hilft. Doch leider unterstützt ihn Paul bei der Aufgabe - und so gewinnen schließlich alle 5.000 Teilnehmer jeweils 100 Dollar! Aber woher sollen sie auf die Schnelle 500.000 Dollar nehmen? Stuart und Carter entdecken ein dunkles Geheimnis in Caitlins Vergangenheit und lassen es sich nicht nehmen, daraus Vorteile für sich zu ziehen ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.