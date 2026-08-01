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Chaos City

Film ab - Frau weg

ProSieben FUNStaffel 4Folge 15vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 15: Film ab - Frau weg

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Angesichts fallender Sympathiewerte für den Bürgermeister denkt Caitlin darüber nach, wie das zu ändern ist. Schließlich ist sie überzeugt, dass sie eine Werbekampagne starten muss. Sie verfasst eine Liste mit den besten Regisseuren, behauptet aber, der beste, Trevor Wolf, sei nicht zu haben. Mike ist anderer Meinung und kann den Mann tatsächlich engagieren. Zu seinem Leidwesen stellt sich heraus, dass Trevor Caitlins Ex-Mann ist - und sie ihn immer noch attraktiv findet.

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