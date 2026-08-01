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Chaos City

Was für eine Nacht!

ProSieben FUNStaffel 4Folge 20vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 20: Was für eine Nacht!

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Die gesamte Rathausbesatzung steht Kopf, als man sich auf den bevorstehenden Besuch des Präsidenten vorbereiten muss. Vor allem ein Problem beschäftigt alle: Wer darf dem Staatsoberhaupt die Hand schütteln? Leider kann nur ein Stabmitglied den Bürgermeister zum Treffen mit dem Präsidenten begleiten - der Rest ertränkt seinen Frust in einer Bar. Indes wetten Nikki und Gordon, wer von beiden attraktiver auf Frauen wirkt, und Caitlin hat einen aufschlussreichen Moment..

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