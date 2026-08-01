Chaos City
Folge 20: Was für eine Nacht!
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Die gesamte Rathausbesatzung steht Kopf, als man sich auf den bevorstehenden Besuch des Präsidenten vorbereiten muss. Vor allem ein Problem beschäftigt alle: Wer darf dem Staatsoberhaupt die Hand schütteln? Leider kann nur ein Stabmitglied den Bürgermeister zum Treffen mit dem Präsidenten begleiten - der Rest ertränkt seinen Frust in einer Bar. Indes wetten Nikki und Gordon, wer von beiden attraktiver auf Frauen wirkt, und Caitlin hat einen aufschlussreichen Moment..
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.