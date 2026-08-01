Chaos City
Folge 22: Turbulenzen
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Mike und Caitlin fliegen zusammen nach San Francisco, um eine neue Finanzierungskampagne zu besprechen. Mike erhofft sich von dem gemeinsamen Trip, dass er Caitlin endlich näher kommt. Als es während des Fluges zu heftigen Turbulenzen in der Luft kommt, wirft sich Caitlin voller Angst in Mikes Arme, und sie beginnen, sich leidenschaftlich zu küssen. Mike sieht sich schon am Ziel, doch kaum sind die Turbulenzen vorbei, eröffnet ihm Caitlin, dass sie Trevor heiraten wird.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.