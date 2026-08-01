Chaos City
Folge 23: Geständnisse
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Handwerker bringen Mike um den Schlaf, da taucht Caitlin auf und küsst ihn. Trotzdem fliegt sie wenig später nach Paris, um Trevor zu heiraten. Mike folgt ihr, kann aber auch im Flugzeug nicht schlafen. Auch das Hotel in Paris wird von Handwerkern heimgesucht, sodass er wiederum keinen Schlaf findet. Schließlich trifft er Caitlin in ihrem Zimmer und gesteht ihr seine Liebe. Als Caitlin daraufhin sich endlich zu ihrer Liebe Mike gegenüber bekennt, ist dieser sanft eingeschlafen.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.