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Goodbye Mike - Teil 2

ProSieben FUNStaffel 4Folge 26vom 01.08.2026
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Folge 26: Goodbye Mike - Teil 2

22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Nachdem Mike öffentlich erklärt hat, allein der Verantwortliche für die Korruptionsaffäre der Stadtregierung zu sein, hoffen nun alle im Rathaus darauf, dass sich die Aufregung und die Negativ-Presse legen. Doch diese Hoffnung löst sich in Luft auf, als der erfolgshungrige Reporter Wayne Sheridan gnadenlos weiteres Belastungsmaterial zu Ungunsten von Bürgermeister Winston veröffentlicht. Um Winston und seinen Stab zu retten, erklärt Mike seinen Rücktritt ...

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