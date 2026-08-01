Chaos City
Folge 7: Leere Kassen
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als die Wahlkampfkasse des Bürgermeisters leer ist, freut sich Mike. Um seiner Konkurrentin Caitlin eins auszuwischen, zieht er eine reiche New Yorker Sponsorin an Land. Doch der Schuss geht nach hinten los: Am Ende beschließt die Dame, selbst zu kandidieren. Außerdem sorgt der neue männliche Lehrling im Büro für emotionale Verwirrung bei den Damen.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.