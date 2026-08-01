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Hallo, Charlie

ProSieben FUNStaffel 5Folge 1vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 1: Hallo, Charlie

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Die versammelte Presse wartet voller Ungeduld auf Mike Flahertys Nachfolger, Charlie Crawford. Dieser hat den Ruf, Skandale allererster Sahne zu produzieren. Während Paul den Reportern versichert, dass sich Crawford bereits im Gebäude befindet, vergnügt sich dieser mit einer attraktiven Stewardess in einem Hotelzimmer. Als er schließlich doch noch auf der Konferenz erscheint, begeht er einen haarsträubenden Fehler nach dem anderen.

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