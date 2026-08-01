Chaos City
Folge 11: Positives Denken
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Nach ihrer Trennung von Mike überredet Charlie Caitlin, mit dem gnadenlosen Optimisten Lloyd auszugehen. Aber das Rendezvous endet damit, dass der vor Liebe blinde Lloyd unter ein Pferdegespann gerät und in der Klinik landet. Nun hat Caitlin größte Mühe, Lloyd beizubringen, dass er nun mal nicht ihr Typ ist. Inzwischen ist Paul auf seiner Wohnungssuche im Studentenwohnheim gelandet. Zwar ist die neue Bleibe billig, doch die andauernden Feten zehren an Pauls Kräften.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.