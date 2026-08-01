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Chaos City

Liebe macht blind

ProSieben FUNStaffel 5Folge 12vom 01.08.2026
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Folge 12: Liebe macht blind

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als Bürgermeister Winston seine Mitarbeiter zwingt, mit ihm Überstunden zu machen, hat Caitlin eine geniale Idee: Sie will den privat nicht ausgelasteten Winston mit ihrer Freundin Judith verkuppeln. Der Plan läuft gut - bis Judith sich immer mehr in die Amtsgeschäfte einmischt und eine Rede von Charlie umschreibt. Stuart und Gordon haben andere Sorgen: Stuart soll im Eishockeystadion einen Torschuss landen und dafür eine Million Dollar gewinnen. Doch Gordon zeigt Nerven!

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