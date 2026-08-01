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ProSieben FUNStaffel 5Folge 14vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 14: Traumtypen

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Als Charlie, Caitlin und Bürgermeister Winston auf einer Benefiz-Modenschau versehentlich in der Garderobe der Top-Models landen, kommt es zum Eklat: Winston hustet einer Schönheit seinen Kaugummi in deren Haarpracht und wird daraufhin prompt verklagt. Hilfe soll nun Charlies alter Unifreund und jetziger Anwalt Scott bringen, doch der hat nur Augen für Caitlin - was Charlie gar nicht passt. Auch Paul ist in Liebesnöten - er hat sich in die neue Kollegin Susan verliebt ...

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