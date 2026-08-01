Chaos City
Folge 15: Image ist alles
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als Gordon zufällig einen alten Liebesbrief von Stuart an eine Frau namens Anne findet, gelingt es ihm heimlich, Anne ausfindig zu machen und sie ins Büro zu bestellen. Doch Stuart reagiert äußerst entsetzt, als seine Ex-Frau wieder vor ihm steht. Inzwischen hat eine Umfrage ergeben, dass der Beliebtheitsgrad des Bürgermeisters gesunken ist. Darauf engagiert Caitlin die attraktive Image-Beraterin Julia Rhodes, und diese kommt zu überraschenden Erkenntnissen!
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.