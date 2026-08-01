Chaos City
Folge 17: Beste Beziehungen
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Winstons Tochter Meg kommt zu Besuch und treibt ihren Vater mit ihrem rebellischen Drang zur Verzweiflung: Sie will ihr Studium aufgeben und stattdessen mit einem zwielichtigen Begleiter per Anhalter durch die Welt reisen. Überraschenderweise wird auch Caitlin von Megs Unabhängigkeitsstreben angesteckt, und sie versucht nun, Verpasstes nachzuholen. Auch Charlie ist fest entschlossen, verpasste Liebesgeständnisse nachzuholen, doch für Julia ist die Sache beendet.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.