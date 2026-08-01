Chaos City
Folge 18: Allein unter Männern
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Caitlin hat's nicht leicht im männerdominierten Rathaus. Weil sie sich von Charlie ständig ausgebootet fühlt, greift sie zu massiveren Mitteln, um mehr Respekt und Gleichberechtigung zu bekommen: Bei einem Treffen mit einem Entscheidungsträger für ein Bauplanungs-Vorhaben trumpft sie mächtig auf. Auch Paul ringt mal wieder um Aufmerksamkeit - und holt einen begehrten Golfpokal. Stuart hingegen hat den Auftrag für ein Pornodrehbuch erhalten ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.