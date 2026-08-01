Chaos City
Folge 2: Keep Smiling
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Charlie und Caitlin bereiten eine neue Werbekampagne für die Stadt New York vor: "Smile, New York". Für diese Kampagne wird auch das Konterfei des Bürgermeisters verwendet, das die Menschen von Plakatwänden herunter anlächelt. Weil Randall Winston einen abgebrochenen Zahn hat, ist erst eine Sitzung bei seinem Zahnarzt angesagt. Als dieser mitten in der Behandlung stirbt, ziert den Bürgermeister eine komplette Lücke - und er weigert sich, einen anderen Zahnarzt aufzusuchen ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.