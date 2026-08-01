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Chaos City

Einmal im Rampenlicht

ProSieben FUNStaffel 5Folge 4vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 4: Einmal im Rampenlicht

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Caitlin wird gebeten, in der populären Talkshow "Live with Regis" aufzutreten. Sie will sich natürlich diese Chance, eine Berühmtheit zu werden, nicht entgehen lassen - auch wenn Charlie anderer Meinung ist. Auch Paul und Stuart stehen plötzlich im Rampenlicht: Sie sollen im Streit zwischen Bauarbeitern und Paläontologen vermitteln, der ausbricht, als auf einer Baustelle Dinosaurierknochen gefunden werden. Doch dann will jeder der beiden den ganzen Ruhm für sich.

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