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Chaos City

Der Burger-Meister

ProSieben FUNStaffel 5Folge 9vom 01.08.2026
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Folge 9: Der Burger-Meister

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Charlie teilt dem Team mit, dass der Chef demnächst den Sieg bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verkünden wird. Gordon ist der Meinung, dass man dabei keinesfalls von einer erfolgreichen Lösung des Problems sprechen kann, denn bei den neuen Jobs handelt es sich nur um Niedriglohn-Jobs. Auch bei der Pressekonferenz des Bürgermeisters hält Gordon mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg ...

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