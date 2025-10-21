Staffel 1Folge 24vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 24: Ich will viel größer sein – so wie du
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola wünscht sich, größer zu sein. Charlie zeigt ihr, dass Kleinsein auch Vorteile hat, indem sie die Rollen tauschen.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions